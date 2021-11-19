Париж, 19 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Французский музыкальный продюсер и электронный исполнитель Kavinsky, известный благодаря своему хит-синглу «Nightcall», выпустил свою первую песню с 2013 года. Об этом сообщает портал Pitchfork.

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Kavinsky работал над новой песней под названием «Renegade» вместе с Виктором Ле Масне и участником электронного дуэта Justice Гаспаром Оже в парижской студии «Motorbass». Также в записи сингла принял участие Cautious Clay.

Согласно пресс-релизу, «Renegade» войдет в грядущий студийный альбом Kavinsky под названием «Reborn».