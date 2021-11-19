Берлин, 19 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В случае, если Германия откажется от размещения на своей территории ядерного оружия США, оно может оказаться в Восточной Европе. Об этом 19 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я ожидаю, что Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат», — сказал он.

При этом Столтенберг уточнил, что альтернативой совместному использованию ядерного оружия НАТО являются двусторонние договоренности.

«Конечно, Германия должна решать, будет ли (размещено иностранное) ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — добавил генсек НАТО.

Также он указал, что НАТО якобы «выступает в поддержку мира без ядерного оружия», однако не может позволить, чтобы у стран — членов альянса его не было и при этом оно оставалось у других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности и прозрачности прокомментировала официальный представитель МИД РФМария Захарова.