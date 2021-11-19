Москва, , 14:43 — REGNUM Собственно, никакой новой информации глава Центробанка РФ не раскрыла — то, что продовольственная инфляция существенно выше 10%, было очевидно, хотя отдельные данные об этом у нас не акцентируются в публичном поле, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Инфляция Pixabay.com

«Впрочем, даже не обладая полной информацией о росте всех продовольственных товаров, и не отслеживая публикации по отдельным позициям, где, порой, рост составляет более 20%, граждане вполне способны оценить темпы роста цен по уровню своих расходов.

Но нельзя сказать, что Россия по этому показателю как-то выбивается из общемировых тенденций. Цены на продукты питания вообще более волатильны — в США именно этим мотивируют публикацию данных об инфляции, вообще очищенных от цен на продукты питания.

А в 2021 году, когда влияние активных денежных вливаний со стороны центробанков и правительств стран Запада усиливается ещё и проблемами в логистике, приводящим к перебоям в поставках, рост цен на продовольствие в большинстве стран мира будет больше 10%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных показателей.

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