Мурманск, 19 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Мурманскую область прибыли девять новых школьных автобусов. Транспортные средства будут направлены в муниципалитеты региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

John Школьный автобус

«Девять новых автобусов мы получили при поддержке федерального правительства и партии «Единая Россия». Один из них 12-местный, полноприводный, такие мы ещё не эксплуатировали. Поэтому посмотрим, как они работают. Сегодня на рассмотрении в федеральном правительстве также находится заявка на 12 новых автобусов, — отметил губернатор региона Андрей Чибис. — За последние два года мы всего получили 35 школьных автобусов, что позволило обновить автопарк на 80%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект по обновлению школьного автопарка реализуется в Мурманской области с 2016 года за счёт средств регионального и федерального бюджетов. Общая стоимость девяти новых автобусов составила более 24 млн рублей.