Рига, , 14:42 — REGNUM В национальный праздник провозглашения независимости Латвийской республики 18 ноября впервые была включена подсветка Памятника Свободы в Риге. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Отныне в темное время суток его будут освещать прожекторы. Стоимость проекта — около 350 000 евро. Из них 70 000 пожертвовали жители страны и представители зарубежной общины латышей.

Инициатором электрического освещения памятника выступил несколько лет назад теперь бывший глава государства Валдис Затлерс.

«Мы часто говорим юридическим языком, часто говорим политическим языком, а очень редко говорим душевным языком. Вот этот памятник без слов будет говорить с нами на душевном уровне», — отметил в этой связи он.

Рижская управа выдала строительное разрешение на работы по созданию подсветки у памятника в середине декабря 2020 года.

Проект основан на концепции освещения Аллеи Свободы. Ее автор — архитектор Аустрис Майлитис.