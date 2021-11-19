Чебоксары, , 14:42 — REGNUM В Чебоксарах после вмешательства прокуратуры и выхода в суд 88-летняя жительница получила статус ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Медали ветерана Алексей Колчин © ИА REGNUM

В надзорное ведомство обратилась дочь пожилой горожанки. В ходе изучения вопроса в прокуратуре установили, что отдел социальной защиты населения отказал 88-летней чебоксарке в присвоении звания ветерана Великой Отечественной войны, сославшись на отсутствие подтверждающих фактов о работе в тылу в 1941 — 1945 годах.

За чебоксарку вступилось надзорное ведомство, подав иск в суд и обеспечив участие в процессе свидетелей, подтвердивших факт её работы колхозницей с января 1944 года по апрель 1945 года.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав за 88-летней жительницей право на присвоение звания ветерана войны, а на орган соцзащиты возложена обязанность обеспечить всеми горожанку установленными льготами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам по 75 тыс. рублей в честь 75-летия Победы. К федеральной выплате регионы установили свои доплаты: в частности, в Чувашии она составила 25 тыс. рублей — то есть в целом чувашские ветераны получили по 100 тыс. рублей.