Рига, 19 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Латвийская сборная по футболу не пробилась в финальную часть чемпионата мира 2022 года, но встретила это и с улыбками. Об этом спортивный журналист rus.lsm.lv Вячеслав Иванов сообщил со ссылкой на тренера-аналитика сборной Владимира Сербина.

Футбол

«Для сборной Латвии отбор на ЧМ-2022 в Катар завершился на стадионе «Виктория» улыбками, объятиями и всеобщим ликованием. По делу был бит один из футбольный карликов — Гибралтар, 3:1», — сообщил журналист.

СМИ добавило, что победа над Гибралтаром позволила подопечным главного тренера Дайниса Казакевича уходить в отпуск в приподнятом настроении: «в лужу не сели, не опозорились, временами стали показывать достойную игру».

Радость по поводу победы над Гибралтаром объяснил аналитик сборной Сербин: «Очень хорошо, что мы дважды в этой квалификации прибили Гибралтар. Потому что именно неудачи с такими командами больше всего портят настроение и обстановку. Не поражения от фаворитов, а потери очков с такими соперниками, которые на многое не претендуют. На этот раз справились, победили ‑ и это здорово».

В десяти матчах отборочного группового турнира ЧМ-2022 сборная Латвии набрала девять очков — дважды взяла верх над Гибралтаром, по разу сыграла вничью с Турцией (3:3), Норвегией (0:0) и Черногорией (0:0), потерпела пять поражений.

Журналист подчеркнул, что Латвия набрала в отборе ЧМ больше очков, чем Литва и Эстония вместе взятые (литовцы с тремя очками в группе С остались последними, эстонцы в группе E заняли предпоследнее место с четырьмя очками).

«Да, наша команда стала пятой, опередив все тот же Гибралтар. Но это и была главная задача в начале отбора, потому что каких-то объективных обстоятельств для того, чтобы забраться на четвертую позицию, ну не было вообще. Так что тут все логично», — завершил свои рассуждения латвийский спортивный журналист.