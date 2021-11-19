Москва, 19 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Forbes в партнерстве с исследовательской компанией Statista выпустил рейтинг 750 лучших компаний-работодателей мира. Рейтинг был сформирован на основании опроса 150 тыс. сотрудников из 58 стран, работающих в многонациональных компаниях и учреждениях. Участников опроса попросили оценить их готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в своих отраслях.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Возглавила список южнокорейская Samsung Group, а в целом в первой десятке компаний оказались крупнейшие технологические гиганты: Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies и т.д. Единственным российским работодателем, оказавшемся в мировом рейтинге, стал Сбер. Он обошел такие известные корпорации как Goldman Sachs, автоконцерны Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, ритейлера Metro Group и производителя одежды Mango.

Сегодня в Сбере работает 281, 7 тыс. человек (по данным отчетности компании за 3 квартал 2021 г.). Число сотрудников группы (включает Сбербанк и его дочерние структуры) за третий квартал выросло на 2%, или на 5,6 тысячи человек. Недавно Сбер объявил о том, что в следующем году повысит зарплаты сотрудникам в среднем на 7%, а в честь празднования 180-летия каждый работник получил подарок — 30 тыс. бонусов «СберСпасибо» на свои банковские карты и бесплатную подписку СберПрайм+, которая с этого года стала неотъемлемой частью соцпакета на все время работы в компании.