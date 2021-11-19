Барнаул, 19 ноября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов прокомментировал вероятность отмены новогодних праздничных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

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По его словам, в ходе обсуждения члены оперативного штаба пришли к пониманию, что введение запрета и организации любых праздничных корпоративных мероприятий пока преждевременно.

«В результате данная мера оперштабом не была принята. Вместе с тем, необходимо отметить, что все решения о введении дополнительных ограничений принимаются только оперативным штабом с последующим закреплением в указе губернатора», — отметил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также Осипов выразил надежду, что ограничительные мероприятия не потребуются при условии соблюдения предприятиями общественного питания и посетителями рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы с учетом эпидемиологической ситуации.

Как сообщалоИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 19 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6848 человек, причём 33 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Это один изсамых высоких показателей и свидетельство стремительно растущих показателях смертности.