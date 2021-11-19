Джакарта, 19 ноября 2021, 14:36 — REGNUM Правительство Индонезии укрепляет сотрудничество с Соединенными Штатами для ускорения восстановления национальной экономики, пострадавшей от пандемии, сообщает Antara.
«Для восстановления требуется сотрудничество между промышленностью, частным сектором и другими заинтересованными сторонами», — заявил министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли.
Ясонна Лаоли пригласил бизнесменов из США инвестировать в страну. По словам министра, действующие в Индонезии законы и постановления способствуют привлечению иностранных инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, следователи допросили 12 свидетелей обрушившегося здания школы на западе столицы Индонезии Джакарты.
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