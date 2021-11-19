Джакарта, 19 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Индонезии укрепляет сотрудничество с Соединенными Штатами для ускорения восстановления национальной экономики, пострадавшей от пандемии, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Для восстановления требуется сотрудничество между промышленностью, частным сектором и другими заинтересованными сторонами», — заявил министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли.

Ясонна Лаоли пригласил бизнесменов из США инвестировать в страну. По словам министра, действующие в Индонезии законы и постановления способствуют привлечению иностранных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи допросили 12 свидетелей обрушившегося здания школы на западе столицы Индонезии Джакарты.