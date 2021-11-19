Тбилиси, 19 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Для принятия решения о переводе бывшего президента Грузии из тюремной больницы в гражданскую книжнику нужно учитывать и состояние его здоровья, и вопросы безопасности. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«У некоторых слоев населения сложилось представление, что перевод Саакашвили в гражданскую клинику положит конец спектаклю и несчастья. Но я хочу сказать вам — основные проблемы начнутся именно со дня его перевода», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что для Саакашвили и его сторонников перевод в гражданскую клинику является попыткой создать предпосылки для освобождения экс-президента. По мнению Кобахидзе эта политсила «пойдёт на всё», чтобы добиться своей цели.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.