Москва, , 14:34 — REGNUM Работа по противодействию пандемии коронавирусной инфекции требует объединения международных усилий, заявил 19 ноября президент России Владимир Путин насовещании с постоянными членами Совета Безопасности России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией требует объединения усилий международного сообщества», — сказал президент.

Глава государства отметил, что важно, как проходит работа на международных площадках, прежде всего в ООН, по самым разным направлениям, в том числе и по противодействию пандемии COVID-19.