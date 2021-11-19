Томск, , 14:40 — REGNUM Советский районный суд города Томска 19 ноября продлил домашний арест мэру города Ивану Кляйну на три месяца.

Иван Кляйн Oleg K. Abramov

По сообщениям местных массмедиа, суд не нашел оснований для изменения меры пресечения Кляйну на более мягкую, о чём просили защитники. Домашний арест продлён на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кляйн временно отстранён от должности главы города.

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