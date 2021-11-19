Ставрополь, , 14:31 — REGNUM В Ставропольском крае арестован бригадир племколхоза «Россия» в Новоалександровском районе. Его подозревают в создании преступной группы из числа подчиненных ему работников и других сотрудников колхоза с целью хищения имущества, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Из подробностей уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, которое возбуждено против бригадира, известно, что в феврале 2021 года он и его подельники организовали по сути рейдерский захват власти на предприятии, отстранив от управления его действующее руководство.

«Затем организатор группы с двумя соучастниками реализовали одной из коммерческих фирм ячмень, занизив его стоимость на сумму около 1,3 миллиона рублей. Кроме того, они внесли в документы финансово-хозяйственной деятельности колхоза подложные сведения о результатах убранного урожая гороха, искусственно создав его излишки в количестве более 900 тонн стоимостью порядка 15 млн рублей», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Помимо этого, злоумышленники похитили сельхозпродукцию колхоза, создав излишки урожая зерновых культур объемом 10 тыс. тонн на сумму около 225 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении девяти человек о хищениях имущества. В настоящее время бригадир и трое его сообщников арестованы, один подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Суд примет решение о мере пресечения для остальных членов преступной группы в ближайшее время.