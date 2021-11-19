Москва, , 14:31 — REGNUM Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в адрес России к снижению напряженности и прозрачности действий прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала об этом 19 ноября в своем Телеграмм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Какой-то абсурд: если он всё это «наблюдает», значит, действия прозрачны; а если они непрозрачны, то и наблюдать было бы нечего. Хотела бы напомнить Генсеку НАТО, что в новейшей истории источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО», — отметила в своем сообщении Захарова.

Также она указала, что милитаризм и имперские замашки альянса стали причиной возникновения десятков вооруженных конфликтов, разрушению государств, бедствиям гражданских лиц и миллионам беженцев.

При этом Захарова утончила, что альянс это обстоятельство не волнует и «а свои преступления эта структура нести ответственность не собирается».

«Что касается «прозрачности», то она там отсутствует в принципе, так как сами члены НАТО порой понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга. Создание тройственного союза США, Британии и Австралии и планы по размещению ядерных подлодок у берегов Зелёного континента стали сюрпризом как для НАТО, так и для стран, в него входящих», — добавила она.

Отметим, ранее генсек НАТО призывал Россию к прозрачности в ее действиях и заявил, что необходимо снижение напряженности между альянсом и Москвой для предотвращения возможной эскалации. Также Столтенерг добавил, что НАТО наблюдает «необычное» наращивание Россией своей военной мощи и концентрацию сил на границе с Украиной.