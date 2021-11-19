Волгоград, 19 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Памятные акции в честь 79-я годовщина контрнаступления советских войск под Сталинградом проходят 19 ноября в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона

Https://www.volgograd.ru/ Возложение цветов на Мамаевом кургане

Официальные лица, ветераны, общественники возлагают цветы в посёлке Пятиморск у монумента «Соединение фронтов», в Калаче-на-Дону у стелы «Город воинской славы», в Волгограде на мемориальном комплексе «Лысая гора» и на главной высоте России — Мамаевом кургане.

Программа мероприятий, посвященных памятной дате, насчитывает более 30 акций, которые, в том числе, пройдут в онлайн-формате.

К юбилею контрнаступления советских войск в Волгоградской области приведут в порядок 52 памятных места.