Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Адвокат Томас Генри подал коллективный иск от имени 280 истцов против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, а также компаний Apple Music, Live Nation и NRG Stadium. Об этом 19 ноября пишет издание TMZ.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

Согласно документам, пострадавшие на фестивале Astroworld требуют от музыкантов и организаторов в общей сложности $2 млрд. Они также утверждают, что исполнители не приняли во внимание проблемы безопасности Astroworld 2019 года при планировании концерта в 2021 году.

Ранее иск против музыкантов и компаний-организаторов был подан от имени 125 человек. Пострадавшие в ходе давки на концерте Astroworld требовали выплатить им $750 млн в качестве компенсации.

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