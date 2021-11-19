Вашингтон, 19 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Адвокат Томас Генри подал коллективный иск от имени 280 истцов против рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, а также компаний Apple Music, Live Nation и NRG Stadium. Об этом 19 ноября пишет издание TMZ.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Согласно документам, пострадавшие на фестивале Astroworld требуют от музыкантов и организаторов в общей сложности $2 млрд. Они также утверждают, что исполнители не приняли во внимание проблемы безопасности Astroworld 2019 года при планировании концерта в 2021 году.

Ранее иск против музыкантов и компаний-организаторов был подан от имени 125 человек. Пострадавшие в ходе давки на концерте Astroworld требовали выплатить им $750 млн в качестве компенсации.