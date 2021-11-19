Москва, 19 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Если РФ нарастит импорт картофеля из стран дальнего зарубежья, то это все равно не сможет остановить подорожание этого продукта из категории «эконом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал планы российских чиновников справиться с ростом цен на картофель с помощью его импорта из стран СНГ.

Картофель

«На низкий урожай картофеля в 2021 году из-за плохой погоды указывают не только в России, но и в других странах СНГ, основных производителях картофеля, — сказал Рамазанов. — В первую очередь это касается Белоруссии, которая является основным поставщиком картофеля [в РФ] и занимает около 40% всего импорта. А доля суммарного импорта из других стран СНГ не превышает 4%. При этом, в поставках картофеля категории «эконом» доля Белоруссии составляет около 98% от всего импорта. Но недобор урожая в 2021 году в Белоруссии, возможно, затруднит полноценную компенсацию недостатка картофеля в России».

Поэтому, как пояснил Рамазанов, России придется увеличить импорт из стран дальнего зарубежья, в первую очередь из Египта.

«Однако увеличение доли импорта из стран дальнего зарубежья не сможет повлиять на рост цен на картофель категории «эконом». Следовательно, ожидать быстрой стабилизации цен до конца 2021 года не стоит», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что поставки картофеля из государств СНГ позволят не допустить стремительного подорожания этого продукта внутри РФ.