Архангельск, 19 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 441 носителя коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 127 архангелогородцев, 62 северодвинца, 31 жителя Новодвинска. Случаи заболевания зафиксированы также в Коряжме, Мирном, Верхнетоемском, Приморском, Онежском, Мезенском и других районах области.

По данным федерального штаба, жертвами инфекци за сутки стали пять жителей Архангельской области, всего с начала пандемии от ковида умерли 1318 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стали чаще госпитализировать подростков с ковидом.