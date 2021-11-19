Бишкек, 19 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Свердловский районный суд столицы Киргизии рассмотрел уголовное дело, возбужденное против «телефонной террористки», которая сообщила в милицию о якобы заложенной бомбе и захвате заложников в торговом центре ЦУМ «Айчурек».

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Судебный орган учёл то, что 27-летняя женщина полностью признала свою вину, а также принял во внимание то, что она «находилась в шоковом состоянии» после ссоры с бывшим мужем.

В итоге её признали виновной по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорили к выплате штрафа в размере 220 тысяч сомов (188 тысяч рублей).

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