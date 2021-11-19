Рига, , 14:26 — REGNUM Проведенный в ноябре нынешнего года социологической фирмой SKDS интернет-опрос показал, что каждый пятый не ждет изменений к лучшему в будущем страны, а треть думает, что станет только хуже.

Граница

Озвучивая эти цифры, латвийское «Радио 4» попросило прокомментировать их специалистов и политиков.

Член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гирт Рунгайнис считает, что общество по разным причинам склонно смотреть на вещи слишком пессимистично: «Мне кажется, что в целом, если смотреть в масштабе 30−50 лет, мы видим, что наша жизнь становится лучше. Просто и наши горизонты всевремя становятся шире».

Депутат национального парламента, председатель парламентской комиссии по долгосрочному развитию Вячеслав Домбровский согласен: люди сравнивают не столько «было» и «стало», сколько ожидания и реальность: «Если сравнивать с тем, что было, мы стали однозначно жить лучше. Но дело в том, что мы ожидали больше».

По его словам, те, кто ожидали траектории роста, как у Сингапура, который за 30 лет увеличил благосостояние в 30 раз, будут, скорее всего, разочарованы происходящим в Латвии.

Марцис Аузиньш подтвердил, что люди, давая оценки нынешнему состоянию или будущим перспективам, руководствуются чувствами и, возможно, наблюдениями за достижениями других стран.

«Так что я думаю, что оптимизм и пессимизм тут не по отношению к абсолютному состоянию, где мы были и где мы будем, а по отношению к темпам», — сказал ученый.

Все эксперты согласились с тем, что ставка на один только частный сектор как двигатель развития и богатства государства ошибочна — предпринимателям нужно действовать рука об руку с государством.