Москва, , 14:25 — REGNUM Повышение комиссий за использование сервиса «Яндекс.Заправки» больше всего отразится на работе небольших российских АЗС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В условиях растущей быстрыми темпами годовой инфляции, повышения оптовых цен на топливо, дефицита зимнего дизеля, дополнительные 1,2% комиссии могут стать неподъёмными.

Многие независимые АЗС и так сейчас работают в минус или на грани окупаемости, поэтому им придется скорее всего отказываться от услуг сервиса «Яндекс.Заправки», что отразится на их выручки, либо переложить эти затраты на конечного потребителя, что вызовет рост цен топлива и снижение их конкурентных преимуществ. Скорее всего, они будут вынуждены выбрать второе и потерять часть своих клиентов.

Крупные компании будут продолжать работать с «Яндексом» и дальше не повышая цен на топливо, так как могут покрыть дополнительные издержки за счет других доходов. В итоге общая численность их клиентов увеличится.

Что касается «Яндекса», возможная потеря части своих клиентов «Яндекс.Заправки» в виде мелких АЗС слабо отразится на их бизнесе. Выручка «Яндекса» в 2021 году ожидается на уровне 340−350 млрд рублей, в основном за счёт рекламы, сегмента «Поиск и портал», «Такси» и «Маркет». «Яндекс.Заправки» — это незначительная часть бизнеса компании.

В итоге больше всего неудобств будет у клиентов заправок, на данный момент это порядка 1,5−2 млн человек. При отключении АЗС от сервиса это лишит их возможности бесконтактно оплатить топливо, а это очень важно при пандемии котонавируса.

С другой стороны, увеличение цен на топливо ударит по их кошельку. В крупных городах эту проблему можно решить сменой АЗС более крупной компании, а вот в некрупных городах порой альтернатив нет.

Что касается альтернатив, то возможное повышение тарифов «Яндекс.Заправки» заставит крупных операторов сетей АЗС разрабатывать свои собственные мобильные приложения.

Сервисы оплаты крупных банков, например, таких как: «Тинькофф», «ВТБ» или «Сбербанк», в перспективе также могут стать решением проблемы. Увеличение числа мобильных сервисов приведет к повышению конкуренции на рынке, что непременно положительно скажется на качестве услуг.

В свою очередь сервис «Яндексе.Заправки» важен для АЗС, так как увеличивает количество клиентов, автоматизирует оплату и сокращает время обслуживания, повышение тарифов обоснованно и не критично. Они являются частью конкуренции, где отсеиваются слабые участники рынка.

При этом в ФАС заявили, что примут меры, если выявятся нарушения законодательства. Насколько известно, в ФАС пока жалоб по поводу увеличения тарифов сервиса «Яндекс.Заправки» не поступало», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, с 1 декабря 2021 года «Яндекс» планирует изменить увеличить тарифы сервиса «Яндекс.Заправки». «Яндекс.Заправки» — это приложение, позволяющее водителям оплачивать заправку бензином на АЗС, находясь в машине.

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