Москва, , 14:30 — REGNUM Скумбрия и сельдь — самые полезные морепродукты. Об этом диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала в интервью РИА Новости.

В магазин привезли селедку Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Она отметила, что в рыбе северных морей содержится ценный легкоусвояемый белок. Кроме того, это источник витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Эти вещества положительно влияют на иммунную систему.

«Причём чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму», — добавила Цапкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетолог посоветовала есть на завтрак яйца и сливочное масло.

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