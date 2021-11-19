Тбилиси, , 14:24 — REGNUM При новом ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили высока вероятность, что он может впасть в кому. Об этом говорится в заявлении народного защитника Грузии Нино Ломджария, обнародованном 18 ноября на сайте аппарата омбудсмена.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Одно из предсказанных Михаилом Саакашвили клинических обострений, созданное группой экспертов, созданной народным защитником, произошло вчера. 18 ноября, узнав о сложной ситуации на местах, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу», — говорится в заявлении.

Сообщается, что группа собранных омбудсменом врачей считает необходимым поместить экс-президента в клинику, где есть возможность провести обследование МРТ. Медики подозревают возникновение заболевания головного мозга у Саакашвили.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол ЕС отреагировал на ухудшение состояния здоровья Саакашвили