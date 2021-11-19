Тбилиси, 19 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. При новом ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили высока вероятность, что он может впасть в кому. Об этом говорится в заявлении народного защитника Грузии Нино Ломджария, обнародованном 18 ноября на сайте аппарата омбудсмена.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Одно из предсказанных Михаилом Саакашвили клинических обострений, созданное группой экспертов, созданной народным защитником, произошло вчера. 18 ноября, узнав о сложной ситуации на местах, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу», — говорится в заявлении.

Сообщается, что группа собранных омбудсменом врачей считает необходимым поместить экс-президента в клинику, где есть возможность провести обследование МРТ. Медики подозревают возникновение заболевания головного мозга у Саакашвили.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.