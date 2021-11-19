Ульяновск, , 14:23 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС со ссылкой на сведения ульяновского центра по гидрометеорологии.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным спасателей сегодня вечером, 20 ноября, ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица. Такая погода сохранится ночью 21 ноября.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — отмечают в управлении, рекомендуя жителям по возможности не выходить из дома или ограничить выход из зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Напомним, что ранее о гололёдных явлениях предупреждали синоптики в Пензенской области.