Ульяновск, 19 ноября 2021, 14:23 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС со ссылкой на сведения ульяновского центра по гидрометеорологии.
По данным спасателей сегодня вечером, 20 ноября, ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица. Такая погода сохранится ночью 21 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.
Напомним, что ранее о гололёдных явлениях предупреждали синоптики в Пензенской области.