Ульяновск, 19 ноября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС со ссылкой на сведения ульяновского центра по гидрометеорологии.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

По данным спасателей сегодня вечером, 20 ноября, ожидается местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица. Такая погода сохранится ночью 21 ноября.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — отмечают в управлении, рекомендуя жителям по возможности не выходить из дома или ограничить выход из зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.

Напомним, что ранее о гололёдных явлениях предупреждали синоптики в Пензенской области.