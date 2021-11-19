Таллин, , 14:22 — REGNUM Мэрия города Пярну (западная Эстония) отменила международный тендер на строительство моста между улицами Раба и Лай, а также кольцевых перекрестков и ведущих к мосту дорог. Об этом сообщил эстонский портал ERR.

Мост (сс) k_r_craft

Тендер признан провалившимся, поскольку самое дешевое предложение превышало финансовые возможности города. Фирмы GRK Infra AS ja GRK Infra Oy предложили построить мост за 51 млн евро. В то же время мэрия оценила стоимость тендера без учета НСО (20% в Эстонии) в 23 млн евро.

Решено, что новый тендер будет увеличен до 33 млн евро. Если городу удастся найти строителя по итогам повторного тендера, новый мост и прилегающие к нему дороги будут готовы осенью 2024 года.

Новый мост позволит водителям при желании избежать проезда через центр города. Мост будет иметь четыре опоры. Высота арок составит 30,5 м от поверхности реки. На нем будет три полосы движения шириной 3,25 м. В настоящий момент часть автотранзита осуществляется по мосту Кесклинна и улице Пикк.

Пярну — четвертый крупный город Эстонии, известный город-курорт, носит титул «Летняя столица Эстонии».