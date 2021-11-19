Таллин, 19 ноября 2021, 14:22 — REGNUM Мэрия города Пярну (западная Эстония) отменила международный тендер на строительство моста между улицами Раба и Лай, а также кольцевых перекрестков и ведущих к мосту дорог. Об этом сообщил эстонский портал ERR.
Тендер признан провалившимся, поскольку самое дешевое предложение превышало финансовые возможности города. Фирмы GRK Infra AS ja GRK Infra Oy предложили построить мост за 51 млн евро. В то же время мэрия оценила стоимость тендера без учета НСО (20% в Эстонии) в 23 млн евро.
Решено, что новый тендер будет увеличен до 33 млн евро. Если городу удастся найти строителя по итогам повторного тендера, новый мост и прилегающие к нему дороги будут готовы осенью 2024 года.
Новый мост позволит водителям при желании избежать проезда через центр города. Мост будет иметь четыре опоры. Высота арок составит 30,5 м от поверхности реки. На нем будет три полосы движения шириной 3,25 м. В настоящий момент часть автотранзита осуществляется по мосту Кесклинна и улице Пикк.
Пярну — четвертый крупный город Эстонии, известный город-курорт, носит титул «Летняя столица Эстонии».