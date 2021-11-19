Сеул, 19 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Консорциум во главе с южнокорейской компанией выиграл тендер на строительство нового аэропорта в Перу стоимостью 700 млрд вон (~$593 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По их словам, новый аэропорт будет построен к районе Чинчеро провинции Урубамба к 2025 году. По предварительным данным, пропускная способность данного аэропорта составит более 5 млн пассажиров в год.

Известно, что в консорциум, который возглавляет Hyundai Engineering & Construction, входит мексиканская Grupo ICA, китайская Sinohydro Corp. и перуанская HV Contratistas.

Строительство аэропорта начнется 20 ноября.