Тамбов, , 14:19 — REGNUM В пятницу, 19 ноября временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительно 20,9 миллионов рублей на дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Максим Егоров Tambov.gov.ru

Максим Егоров стремится работать на опережение. В настоящее время показатели заболеваемости коронавирусом в регионе ниже общероссийских значений. За последние сутки зарегистрировано всего 211новых случаев заражения. Однако многим заболевшим требуется госпитализация и на уровне области делается все, чтобы люди получали своевременную и качественную медпомощь.

В ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом, в том числе с кислородной поддержкой. Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки.

Кроме того в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены ремонтные работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова.