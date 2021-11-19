Берлин, 19 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Несмотря на сложности в отношениях России и Североатлантического альянса (НАТО) диалог между ними необходим. Об этом 19 ноября заявил журналистам и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед своими переговорами с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого», — сказала она.

Также Меркель добавила, что это станет одной из тем ее переговоров со Столтенбергом и уточнила, что также обсудит с ним ситуацию на границе России с Украиной и миграционный кризис на границе Белоруссии с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление по поводу того, что встреча в «нормандском формате» так и не была проведена.