Москва, , 14:18 — REGNUM Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской поступило в Басманный районный суд города Москвы 19 ноября.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская Rk.gov.ru

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Арины Новосельской стало известно накануне, 18 ноября. Она обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за покровительство строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

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