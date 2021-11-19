Москва, 19 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра культуры Республики Крым Веры (Арины) Новосельской поступило в Басманный районный суд города Москвы 19 ноября.

Rk.gov.ru Министр культуры Крыма Арина Новосельская

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Арины Новосельской стало известно накануне, 18 ноября. Она обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за покровительство строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.