Самара, 19 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Ушел из жизни начальник медико-санитарной части МВД РФ по Самарской области полковник внутренней службы Олег Гусев. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Сообщается, что заслуженный работник здравоохранения России Олег Гусев скоропостижно скончался 18 ноября 2021 года на 59-м году жизни.

С 2006 года он возглавлял медико-санитарную часть министерства внутренних дел России по Самарской области. Был награжден медалями «За доблесть в службе», «200 лет внутренним войскам МВД России», «За отличие в службе» трех степеней, медалями МВД России «За боевое содружество».

«Руководство, личный состав, Общественный совет и ветераны ГУ МВД России по Самарской области выражают искренние соболезнования семье Олега Владимировича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что прощание состоится с 12:30 до 13:30 часов 20 ноября в г. Самаре на ул. Борская, дом 108. Похороны пройдут на Мехзаводском кладбище в 14:00.