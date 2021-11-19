Москва, 19 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Вопрос цен на нефть сейчас приобретает в США всё более политическую окраску. Об этом ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

ru.torange.biz Бензин

«Простые американцы недовольны ростом цен на бензин, и кто-то их должен защитить. Поэтому мы видим, что Байден сначала смиренно просит ОПЕК увеличить добычу. Не дождавшись взаимности, он призывает кары на головы монополистов и манипуляторов, грозится распечатать стратегические резервы, — сказал Коган. — Собственно, в США уже продают: за две недели продали 6,3 млн стратегических баррелей. Это хорошо, но мало. На рынке сомневаются, хватит ли у одних США мощности? Если не распродать хотя бы половину резервов (маловероятно), то серьезного успеха на протяжении нескольких месяцев добиться сложно. Но задачу решать надо, и вот мы видим, что Байден предлагает китайскому лидеру поучаствовать. У товарища Си стратегических запасов немало, хотя точные цифры секретны».

Как пояснил Коган, если пофантазировать и представить, что США и Китай готовы ради снижения цен продать до четверти резервов в течение трех месяцев, это дало бы около 5 млн баррелей в день.

«Но суровая реальность в том, что Байдену приходится писать письма главе Федеральной комиссии по торговле с просьбой разобраться, нет ли чего-то нелегального в росте цен на заправках. Судя по такой активности, вопрос нефти — серьезный. Экология экологией, а до промежуточных выборов в Конгресс меньше года. Шансы демократов будут уменьшаться с ростом цен на бензин», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он прокомментировал прогнозы международных экспертов о росте спроса на нефть.