Стокгольм, , 14:31 — REGNUM В настоящее время Агентство общественного здравоохранения разрабатывает новые ковид-ограничения на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Однако главная оппозиционная партия в Швеции «Умеренные» уже сейчас настаивает на необходимости ввести в стране требование о предъявлении сертификатов о вакцинации при входе в рестораны, бары и кафе. Об этом 19 ноября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Стокгольм. Швеция

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Напомним, что с 1 декабря любые мероприятия с участием более 100 человек подпадают под правило требовать у посетителей наличие сертификата вакцинации от COVID-19.

«Что ж, пусть тогда правительство нам всем объяснит, чем 101 человек на каком-то мероприятии отличается от 101 человека в ресторане», — заявила в эфире радиостанции представитель «Умеренных» по вопросам социальной политики Камилла Вальтерссон Грёнвалль, которая также потребовала ввести требование о наличии сертификатов для посетителей ресторанов.

18 ноября в Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что сертификаты вакцинации также могут потребовать для посещение спортзалов и музеев. Однако окончательное решение еще не принято.

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