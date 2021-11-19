Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не гарантирует наличие свободных мест на вакцинацию в поликлинике у дома, но заверяет, что привиться горожане смогут без проблем. Об этом 19 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в пункт вакцинации

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По словам чиновника, сейчас в Петербурге наблюдается ажиотаж на вакцинацию, ввиду чего номерков на прививку в поликлинике у дома на ближайшее время может и не быть. Зато свободный слот на вакцинацию можно найти в соседней амбулатории или в другом районе.

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«Мы часто слышим, что не записаться на вакцинацию в течение ноября месяца. Мы ежедневно собираем данные из пунктов вакцинации и могу сказать, что это неправда. На завтра-послезавтра есть сотни свободных номерков. Да, может в конкретной поликлинике, которая располагается во дворе, номерков нет, но в следующем квартале, в соседнем районе — есть», — заметил Лисовец.

Он также напомнил, что на протяжении всего минувшего лета городские власти призывали горожан вакцинироваться, но большого спроса не наблюдалось. Поэтому тем, кто дотянул до последнего, приходиться испытывать небольшой дискомфорт в выборе пункта вакцинации.

«Ну, что делать? Сейчас такие условия. Медицинские работники должны оказывать медпомощь другим пациентам, с другими состояниями, а не только обеспечивать вакцинацию тех, кто не прошел ее в свое время», — подытожил Лисовец.

Напомним, в Петербурге 17 ноября был поставлен новый рекорд суточной вакцинации. Всего же в городе полностью привиты немногим более 2 млн человек.