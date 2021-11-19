Мельбурн, Австралия, 19 ноября 2021, 14:28 — REGNUM Несколько часов назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отреагировал на нападение на дочь депутата парламента Виктории Энди Меддика. 19 ноября в своем аккаунте в Twitter глава федерального правительства выразил соболезнование пострадавшей Килан Меддик, осудив акт насилия.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедшей ночью неизвестный мужчина напал на одной из улиц Мельбурна на Килан Меддик. Как написала у себя в Instagram пострадавшая, в ходе инцидента неизвестный бросил ей в голову распылительный баллончик из-за ее политической позиции и политических взглядов ее отца.
Читайте ранее в этом сюжете: В Мельбурне напали на дочь депутата из-за её политической деятельности