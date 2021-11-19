Мельбурн, Австралия, , 14:28 — REGNUM Несколько часов назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отреагировал на нападение на дочь депутата парламента Виктории Энди Меддика. 19 ноября в своем аккаунте в Twitter глава федерального правительства выразил соболезнование пострадавшей Килан Меддик, осудив акт насилия.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

«Этому не может быть места в Австралии. Я присоединяюсь ко всем австралийцам в категорическом осуждении этих действий. Это не просто нападение на невинного человека, а нападение на нашу демократию», — написал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшей ночью неизвестный мужчина напал на одной из улиц Мельбурна на Килан Меддик. Как написала у себя в Instagram пострадавшая, в ходе инцидента неизвестный бросил ей в голову распылительный баллончик из-за ее политической позиции и политических взглядов ее отца.

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