Ак-Довурак, Тува, , 14:13 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с пострадавшими. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла на первом километре дороги Ак-Довурак — Дон-Терезин.

ДТП в Туве МВД Тувы

Предварительно установлено, что местный житель 1994 года рождения за рулём автомобиля Toyota Premio не справился с управлением и слетел в кювет. Отмечается, что молодой человек работает водителем в Центре социальной помощи семье и детям города Ак-Довурак.

С травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу водитель, а также пассажир 1972 года рождения. Все находившиеся в машине не были пристёгнуты ремнями безопасности.

«Результаты проведенного освидетельствования на состояние опьянения гражданина, находившегося за рулем данного автомобиля, показали положительный результат — водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.