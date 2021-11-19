Ульяновск, , 14:13 — REGNUM В Ульяновске из-за прорыва трубы без холодной воды остались жители двух посёлков. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло сегодня, 19 ноября, в 12:05 в посёлке Вырыпаевка по переулку Прокофьева. По данным ведомства, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 200 мм и без холодной воды остались Вырыпаевка и Пригородный с населением 5280 человек.

Уточняется, что от холодного водоснабжения отключены детский сад, школа и 2455 домов, в том числе 22 многоквартирных дома.

«Запас воды имеется», — говорится в сообщении.

Проводятся аварийно-ремонтные мероприятия. Идёт замена метровой трубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на подготовку к отопительному сезону направлено более 1 млрд рублей, в том числе в Ульяновске — 750 млн рублей, заменив 14 км тепловых сетей.