Красноярск, 19 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае задача по переходу на «зеленую» энергетику, «нулевой углеродный след», региональным правительством не ставится. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в ответ на запрос информационного агентства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Углеродные деньги

Для этого арктического региона, где, в среднем, отопительный сезон длится 8−9 месяцев в году, важна надежность энергоснабжения потребителей, подчеркнули в министерстве.

Специалисты министерства считают важным фактором экономику производства тепловой и электрической энергии. Использование местного вида топлива, оптимальные транспортные схемы, позволяют сдерживать рост тарифов на уровне инфляции. Краевые власти ежегодно субсидируют энергетику на несколько миллиардов рублей — на капитальный ремонт объектов энергетики и топливо.

«Опыт внедрения источников на возобновляемой энергии ветра и солнца активно изучается. Уже сейчас CAPEX по таким проектам находится на уровне традиционной генерации», — заявили в ведомстве. Пока планируется использовать такие установки в комбинированном режиме, но он уже позволяет экономить бюджетные средства.

«Будем масштабировать такие проекты», — добавили специалисты министерства.