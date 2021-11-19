Красноярск, 19 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. По состоянию на 19 ноября в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 1 083 953 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе по борьбе с COVID-19.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Привились обоими дозами вакцины, завершили вакцинацию 1 002 705 жителей края. Охват взрослого населения вакцинацией превысил 47%.

Добавим, по данным краевых властей, в регионе после введения QR-кодов вдвое ускорилась вакцинация от коронавируса. За неделю привились более 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Красноярском крае выявлен 144 861 носитель коронавируса.