Владикавказ, , 14:12 — REGNUM В Северной Осетии заподозрена в подделке документов и злоупотреблении полномочиями нотариус в городе Владикавказе. Её подозревают в совершении действий, которые привели к хищению средств Пенсионного фонда на сумму около 7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 19 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Документы Ipopen.ru

Как стало известно, подозреваемая передала своему секретарю именную гербовую печать и бланки строгой отчетности. При этом секретарь, не имеющая права заниматься нотариальной деятельностью, оформила 22 доверенности. Поручение сделать это якобы дала ей сама нотариус.

«В результате противоправных действий нотариуса были подделаны 22 доверенности, которые впоследствии были использованы в хищении денежных средств пенсионного фонда на сумму порядка 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В настоящее время в отношении нотариуса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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