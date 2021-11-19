Стокгольм, 19 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Несмотря на то, что лидер партии «Либералов» Нямко Сабуни предсказывает большой электоральный успех на выборах в следующем году, мало что говорит в пользу того, что находящаяся на последней строчки всех рейтингов партия сможет попасть в парламент Швеции. Об этом 19 ноября написал политический обозреватель издания Expressen Виктор Барт-Крун.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Либералам» скорее суждено покинуть риксдаг, чем преуспеть, а голоса поддерживающих будет сложно набрать, пишет Барт-Крун, поскольку партия из левого правительственного лагеря перескочила в лагерь правой оппозиции.

Отметим, что в шведской политики «голосами поддерживающих» называются голоса тех граждан, которые не разделяют взгляды партии, но голосуют за нее, поскольку она входит в один из двух блоков — в противном случае партия покинет риксдаг, и ситуация для того или иного блока может ухудшиться, так как голоса, поданные за выбывшую партию, будут распределены пропорционально, что увеличит разрыв между ними.

Напомним, что сейчас разрыв между левыми правительственными партиями и партиями правой оппозиции составляет всего один голос.

«Либералам удалось за три года разочаровать как «Умеренных», так и коалицию красно-зеленых», — отметил журналист.