Москва, , 14:10 — REGNUM Американские законодатели в очередной раз подтвердили, что ведут работу над новыми проектами по организации попыток вмешательства во внутренние дела России с прицелом на президентские выборы 2024 года. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя внесенный в Конгресс США проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Инициатива Коэна и Уилсона является возмутительной попыткой вмешаться в суверенные дела России. Никто не вправе указывать нашей стране, как и каким образом организовывать свою внутреннею политическую жизнь, включая вопросы внесения изменений в законодательство и организацию выборов. Нелепая попытка США повлиять на состав участников президентской кампании 2024 года лишь подтверждает стремление Запада изменить направление внутренней и внешней политики России в угоду собственным интересам. Отдельное возмущение вызывает оправдание требований конгрессменов позицией американских сенаторов и Госдепа», — цитирует слова первого заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам ТМ-канал Комитета.

«Выбор главы собственного государства — это суверенное право народа России. Любые попытки вмешаться в определение гражданами нашей страны своего будущего будут решительно пресекаться», — отметил Владимир Джабаров.