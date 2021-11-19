Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Резкое ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили беспокоит Брюссель. Об этом посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель 19 ноября сообщил журналистам.

Карл Харцель

Он отметил, что в ЕС поддерживают группу врачей, собранных народным защитником Грузии Нино Ломджария, которые выступают за то, чтобы экс-президента перевели из тюремной больницы в гражданскую клинику.

«Евросоюз решительно поддерживает деятельность народного защитника, в том числе её роль в мониторинге дела Михаила Саакашвили и защите его прав. Это относится и к необходимости объективной медицинской консультации для правильной оценки его состояния, а также к необходимости следовать рекомендациям», — сказал посол.

Он призвал грузинские власти сосредоточиться на здоровье Саакашвили и найти выход из сложившегося тупика. Харцель также отказался сделать прогноз, переведут ли экс-президента в клинику.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии рассматривают вариант перевода Саакашвили в клинику — депутат