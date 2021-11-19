Афины , , 14:08 — REGNUM Глава МИД Греции Никос Дендиас встретил своего французского коллегу Жан-Ива Ле Дриана вскоре после у входа в министерство иностранных дел в Афинах. Об этом сообщает AMNA 19 ноября.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

Ле Дриан совершает свой первый визит в Грецию после подписания греко-французского соглашения об обороне. За встречей министров должна последовать встреча делегаций двух стран.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на прекрасных двусторонних отношениях двух стран, которые были улучшены с подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве между Грецией и Францией. Также будут обсуждаться события в Восточном Средиземноморье, кипрский вопрос, событиями в Ливии после Парижского саммита, укрепление сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.