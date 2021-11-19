Москва, , 14:08 — REGNUM Пострадать от действий компании «Яндекс» могут автозаправочные станции (АЗС), подключенные к сервису «Яндекс.Заправки».Компания не хочет разделять заботы российского бизнеса и потребительского рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

На АЗС Nikatv.ru

«На своём сайте «Яндекс.Заправки» сообщает, что сервис работает на более чем 7 тыс. заправках. Это значительное число, однако оно составляет менее трети от общего количества АЗС в России.

В такой ситуации переложить дополнительные издержки на потребителя будет проблематично из-за значительной конкуренции.

Наиболее пострадавшими могут стать подключённые к сервису независимые АЗС, и так испытывающие серьёзные проблемы с маржинальностью из-за расхождения оптовых и розничных цен на топливо.

При этом отказаться от использования сервиса тоже не выйдет — подключение к «Яндекс.Заправкам» критично для привлечения некоторых групп клиентов, для которых наличие данной услуги принципиально», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, что бензин на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», может подорожать из-за повышения платы за использование сервиса, писали СМИ.

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